هل توسيخ الطفل لملابسه دليل على أنه عبقري؟

جهينة نيوز:

ذكاء الطفل أمر نسبي، وفي الوقت الذي تساعد فيه بعض الأساليب في تنمية ذكاء الطفل، بينت الدراسات في وقت سابق أنّ الذكاء أيضًا وراثي!

وإن كنت تتساءلين عن نسبة ذكاء طفلك، سنخبرك عزيزتي الأم أنّ ما تغضبين منه في الكثير من الأوقات دليل واضح وصريح عن ذكاء طفلك!

هل فعلًا توسيخ الطفل لملابسه دليل على أنه عبقري؟!

بحسب التنظيم الوظيفي لجسم الإنسان، أثناء تناول الفرد للطعام يقدّر دماغه مسبقًا كمية الطعام المتبقية في الطبق وكمية الطعام الذي يتناوله والوقت الذي يحتاجه للوصول الى الفم بالإضافة الى حركته وذلك لتلافي سقوطه، وهذه العملية تسمى Feedforward أي الرقابة المسبقة.

اما الخلل في هذه العملية فهو دليل على الذكاء، اذ وبحسب الخبير ستيف جونسون، فإنّ العقل الذي يفشل مرارًا في تنظيم هذه العملية البسيطة يكون أكثر انشغالًا بأمور أكثر أهمية منها، فالدماغ يفضّل حينها التعامل مع شؤون أهم من مجرّد وجبة طعام!

وانطلاقًا من هنا، لا بدّ لك أن تغضّي النظر بعض الشيء في المرة المقبلة التي يوسّخ فيها طفلك ملابسه أثناء تناوله للطعام ولتفرحي فطفلك عبقري!