بايرن ميونخ يضم صاحب أجمل هدف في المونديال

جهينة نيوز:

أعلن بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء، عن ضم بنجامين بافار، ظهير المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، من شتوتغارت، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وقال المدير الرياضي لبايرن ميونخ، البوسني حسن صالحميدزيتش "أستطيع التأكيد بأن بنجامان بافار سينضم إلينا بعقد لمدة 5 سنوات اعتبارا من الأول من يوليو".

ولم يكشف بايرن رسميا عن قيمة صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن البالغ من العمر 22 عاما، إلا أن الصحف الألمانية قدرتها بـ 35 مليون يورو.

وكان بافار ضمن التشكيلة الفرنسية التي توجت بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ بلادها، واختير هدفه في مرمى الأرجنتين في الدور ثمن النهائي، أجمل هدف في البطولة.