الخامنئي: بعض قادة أمريكا حمقى من الدرجة الأولى

جهينة نيوز:

ندد قائد الثورة الإسلامية فى إيران الإمام السيد علي الخامنئي بالسياسات التى ينتهجها بعض قادة أمريكا واصفا إياهم بـ “الحمقى”.

وقال الخامنئي خلال استقباله اليوم حشدا من أهالي مدينة قم: “بعض قادة أمريكا يتظاهرون بأنهم مجانين لكنني بطبيعة الحال أرفض ذلك إلا أنهم حمقى من الدرجة الأولى” مشيرا إلى أن أمريكا راهنت على القضاء على الثورة الإسلامية بعد 5 إلى 6 أشهر من الحظر الذي فرضته عليها في بداية انتصارها إلا أنها بلغت الآن عامها الأربعين.

وشدد الخامنئي على ضرورة الوقوف بشجاعة وعقلانية أمام تصريحات المسؤولين الأمريكيين المليئة بالكذب والتحليلات المستقبلية مبينا أن هؤلاء لا قيمة لتهديدهم أو كلامهم أو توقيعهم ولا ينبغى إعارة الأهمية لهم.

من جهة ثانية لفت الخامنئي إلى بعض الأحداث التي تشهدها أوروبا وأمريكا وقال إنها: “مؤشر لتداعيات خطيرة للفجوات المعنوية في حضارة الغرب” مستنكرا في الوقت ذاته سياسات قوى الغطرسة والاستكبار العالمي الخاطئة والتي تسعى إلى تضليل الشعوب وتخويفها.

كما دعا الخامنئي العلماء والنخب والشباب الإيرانيين إلى التصدى للأيادي التي تحاول طمس الدور الريادي لأبناء مدينة قم في الثورة.