هل يستعيد حسين الجسمي وزنه الزائد بعد أن فقده

الأربعاء, 9 كانون الثاني 2019 الساعة 17:50 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

هل يستعيد حسين الجسمي وزنه الزائد بعد أن فقده

جهينة نيوز:

لفت الفنان حسين الجسمي الانظار في حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لعام 2019 بسبب تغير شكله بعد استعادته لبعض من الوزن الذي فقده قبل سنوات

وتداول جمهوره صورا له لافتين الى ان وجهه بات يشبه الى حد كبير ملامحه السابقة والتي اشتهر بها قبل خضوعه للجراحة ومفاجأة الجميع بخسارة اكثر من 60 كيلو من وزنه الزائد.

وقدم الجسمي مع عيضة المنهالي والفنانة بلقيس اوبريت بعنوان "زانها الزايد"، وكان الجميع في غاية الاستغراب بسبب شكله الجديد الذي نال اعجاب الالاف من محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا صوره ومقاطع فيديو له من الحفل وتغزلوا بوسامته، لافتين الى ان زيادة وزنه الحالية اكسبته وسامة اضافية


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