رولا يموت تطلب الصلح من هيفا: "حنّني قلبك عليّ"

جهينة نيوز:

شاركت رولا يموت شقيقة الفنّانة هيفا وهبي، في برنامج "تحت السيطرة" الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة وطلبت من شقيقتها على الهواء إنهاء الخلاف بينهما.

وقالت رولا إنها تتمنى إغلاق كل القضايا التي دامت بينهما، لافتة إلى أنّ القضية حُسمت لصالحها للمرّة الثالثة، وقالت لا أعلم هل هي من تُقدم البلاغات ضدّي أم محاميها، إلا أنّها تعلم جيدا أنّه من طرفها.

وتابعت رولا أنّها الشقيقة الصغرى لهيفا ومن المفترض أن تكون المبادرة من خلال الأخيرة، ولكنها تريد الاستمرار في القضاء.

ووجهت يموت رسالة لهيفا، أكدت فيها أنها تكن لها كل الاحترام والمحبة، وأنها اشتاقت لها كثيراً، قائلة: "حنني قلبك عليّ".

الجمهورية