صديقة قديمة لرونالدو تصفه بالمريض وتقدم معلومات تدينه "بالاغتصاب"

جهينة نيوز:

ألقت جاسمين لينارد نجمة برنامج “الأخ الأكبر” الشهير على التلفزيون البريطاني الوقود على النار لتشعل من جديد الأخبار المتعلقة باتهام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في قضية اغتصاب الأمريكية كاثرين مايورجا في واقعة حدثت عام 2009 أثناء تواجده في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت جاسمين مجموعة من التغريدات على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحمل مضمون أنها سوف تفضح معاناة رونالدو من مرض نفسي، لتفضح شخصيته الحقيقية.

وسبق أن ارتبطت جاسمين في علاقة مع رونالدو عاطفيا لمدة 18 شهرا قبل 10 سنوات، وفقا لتصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام.

وكتبت جاسمين في تغريدتها: لا أحد لديه أي فكرة عن حقيقة شخصية رونالدو، إذا علموا فقط 50% من الحقيقة سوف تشعروا بالرعب.

وتابعت: أنا لا أتردد أبدا في مساعدة كاثرين مايورجا، سأفعل كل ما بوسعي لمساعدتها، لدي رسائل وتسجيلات لا تقدر بثمن، وستكون مهمة جدا لصالح كاثرين في قضيتها ضد رونالدو.

وقالت: لم أكن أقدم على كتابة التغريدات إلا لو لم أكن أملك دليل قوي على صدق كلامي.