نيللي كريم ترد على طليقها هاني أبو النجا

جهينة نيوز

يبدو أن العلاقة بين الفنانة المصرية نيللي كريم وبين طليقها دكتور التغذية هاني أبو النجا اصبحت أكثر توترًا في الآونة الأخيرة.

طليق نيللي اتهمها منذ أيام بأنها نسيت معنى كلمة أمومة، وهذا ليس الاتهام الأول بل سبقه اتهام آخر بعد الطلاق مباشرة قال فيها هاني إنها مقصرة في حق ابنتيها.

نيللي كريم لم ترد بشكل مباشر على هذه الأقاويل ولكنها نشرت مؤخرا صور جديدة لها مع ابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعكست الصور قوة العلاقة بينهما، وأن الطفلة مستمتعة بوقتها.

طليق نيللي كتب: “هو حضرتك إزاي متخيلة أني علشان أب محترم أني اسكتلك هو حضرتك نسيتي إنك أم ... معلش عارف إنك مش فاكره بس تاني وتالت حلي عني ... معلش يا أصدقائي فاض الكيل»، وعندما عاتبته الفنانة وفاء عامر لنشر خصوصياتهما قال «فاض الكيل».

يُذكر أن نيللي كريم تزوجت خلال حياتها حتى الآن مرتين الأولى من خارج الوسط الفني وهي في الـ 18 وأنجبت منه ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من هاني أبو النجا عام 2004 وأنجبت سيلينا وكندة وانفصلت عنه عام 2015