انهيار جزء من طريق حبنمرة مرمريتا بطول 70 مترا

جهينة نيوز

انهار جزء من الطريق الواصل بين قريتي حبنمرة و مرمريتا في ريف حمص الغربي أمس بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة

وقد قام أحد المواطنين من أهالي قرية التلة بإبلاغ الجهات المعنية عن شق بطول 70 متر وعمق متر تقريبا بعدما تعرض لحادثة على الطريق نفسه

وقد سارعت بلدية حبنمرة والجهات المعنية بإغلاق الطريق من الجهتين ومنع السائقين من عبور الطريق لتفادي وقوع حوادث وتم تحويل ‏السير إلى طريق الناصرة - عين الباردة - حبنمرة ريثما يتم إصلاح الأضرار

يذكر أن محافظة حمص شهدت العديد من ‏الاختناقات المرورية وقطع بعض الطرقات الفرعية في عدد من قرى ريف المحافظة الغربي بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت لجريان السيول من الجبال