قنوات "بي إن سبورت" تعاود بثها داخل مصر بعد انقطاع دام 24 ساعة

جهينة نيوز

عاد بث قنوات "بي إن سبورت" اليوم الأربعاء داخل مصر بعد 24 ساعة كاملة من الانقطاع الرسمي.

ورصد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المحلية، عودة بث القنوات داخل مصر، بعد بيان المجموعة القطرية، أمس الثلاثاء، وانقطاع البث مباشرة عقب البيان.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من مجموعة beIN الإعلامية يوضح فيه سبب عودة البث، وهل تم حل المشاكل، التي سبق وأعلنت عنها، والتي أدت إلى قطع البث.

ولكن نشر موقع "مصراوي" تصريحات على لسان أحمد أحمدين، رئيس الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE، أكد فيه أن شركته اتفقت وتعاقدت مع شبكة قنوات bein sport، على عودة بث جميع قنواتها من جديد.

وأضاف قائلا "التعاقد لمدة عامين، والمشكلة اتحلت تماما".

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المصرية على شبكة "فيسبوك" بيانا أعلنت فيه عودة بث قنوات "بي إن سبورت" إلى العمل مرة أخرى.

وقالت شركة CNE: "السادة مشتركي قنوات بي إن في مصر، رجاء العالم أن بث القنوات عاد للعمل، ظهر اليوم الأربعاء بصورة طبيعية، من قبل أصحاب المحتوى".

وكانت المجموعة الإعلامية القطرية قد نشرت بيانا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء الثلاثاء، جاء فيها أن المجموعة تأسف على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE).

وذكرت مجموعة beIN الإعلامية أنها تأسف لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية، اعتباراً من اليوم، 8 يناير/كانون الثاني 2019، وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة.

وأضافت المجموعة القطرية أنه يمكن لمشاهديها في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات "beIN CONNECT"على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى عبر الموقع الرسمي للمجموعة.

يشار إلى أن قرار المجموعة الإعلامية القطرية يأتي بعد ساعات من إعلان فوز مصر بتنظيم أمم أفريقيا لكرة القدم، في العام 2019.

ثم أتبعها بيان صادر عن لشركة المصرية للقنوات الفضائية، "CNE"، قالت فيه إن "السادة مشتركي قنوات "beIn" في مصر، رجاء العلم أن بث القنوات المشفرة متوقف حاليا، من جهة أصحاب المحتوى، (مجموعة beIN الإعلامية) وجاري العمل على حل المشكلة في أقرب وقت".

ونوهت الشركة أنه "في حالة عدم حلها سيتم رد باقي قيمة مبلغ الاشتراك".