كازاخستان تجلي 47 من مواطنيها احتجزهم إرهابيون في سوريا كرهائن

جهينة نيوز

أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف، أن سلطات بلاده نجحت في الـ6 من يناير كانون الثاني في إجلاء 47 مواطنا كازاخيا من سوريا، كانت تحتجزهم منظمات إرهابية.

وأشار نزاربايف اليوم الأربعاء، إلى أن الإجلاء جرى في إطار عملية إنسانية مشتركة أجرتها أجهزة الأمن ووزارة الخارجية الكازاخية، موضحا أن 47 من مواطني بلاده بمن فيهم 30 طفلا، كانوا قد استدُرجوا سابقا إلى سوريا الممزقة بالنزاع المسلح، "وتحولوا لرهائن لدى الإرهابيين".

وذكر أن أجهزة الدولة قدمت كل أنواع المساعدة للنساء والأطفال الذين تم إجلاؤهم من سوريا، مضيفا أنهم سيخضعون، خلال مدة شهر لإعادة التكيف وسيتلقون كل الخدمات الطبية الضرورية".

كما أعرب رئيس كازاخستان عن ثقته بأن الجهود المبذولة ستسهم في "منع تكرار مثل هذه الحوادث".

وشدد نزاربايف حرص بلاده على دعم مواطنيها أينما وجدوا، مضيفا: "غايتنا الرئيسة هي ضمان أمن بلادنا وحماية سلامة أراضيها ووحدتها"، مؤكدا عزم السلطات على مواصلة الجهود الرامية إلى "إعادة الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في مناطق القتال رغما عن إرادتهم".

المصدر: تاس