مخرج اغنية مافيا يكشف أسرار عنها

جهينة نيوز

طرح الفنان المصري محمد رمضان، أغنية «مافيا»، قبل أيام عبر صفحته الشخصية بموقع «يوتيوب».

محمد رمضان، فوجئ بعد طرحه برومو الأغنية بطرح الفنانة المصرية بشرى أغنيتها الأخيرة «كوبرا»، والتي هاجمته فيها الأمر الذي اضطره لتأجيل طرح أغنيته لعدة أيام وذلك من أجل تعديل الفيديو كليب الخاص بها.

المخرج ياسر سامي، مخرج أغنية «مافيا»، كشف عن حذفه لبعض المشاهد خلال لقائه في برنامج ET بالعربي، قائلًا: «أثناء تصوير أغنية “مافيا” فوجئ بطرح بشرى لأغنيتها “كوبرا”، التي اعتبرها البعض هجومًا على محمد رمضان».

وأضاف: «تم تغيير بعض المشاهد في الأغنية حتى لا يربط البعض بينها وبين أغنية بشرى، خاصة أن رمضان كان قد سجلها وبدأ تصويرها قبل فترة طويلة، ولم يرد فيها على بشرى بل هو يوجه رسائل للجميع».

وتابع: «هناك مشهد كان من المفترض أن تظهر فيه “قطة” لكنه حذفه حتى لا يقارن أحد بين الأغنيتين».

لم تكن هذه هي المفاجئة الوحيدة في الأغنية ولكن مصممة الرقصات في الأغنية هي نفسها التي تعاونت مع بشرى في أغنية «كوبرا» ودافعت عن نفسها قائلة: «أكل العيش».

«مافيا»، من إخراج ياسر سامي، وكلمات محمد الفنان، وشيندي، وكنكا، وتوزيع إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتي، وتخطت نسبة مشاهدته الـ 18 مليون مشاهدة