من هي" أديل السورية"؟

جهينة نيوز

شغلت الموهبة السورية جولي مالكي روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها خلال مشاركتها في برنامح "ذا فويس فنلندا"، حيث أدّت ببراعة أغنية "Million Years Ago" للمُغنية البريطانية أديل، وهذا ما جعل الحكّام الأربعة في البرنامج يستديرون لها، إذ وصفت المغنية الفنلندية آنا بو صوتها بأنّه "ضربة على القلب ورائع ومرعب في الوقت نفسه".

جولي وبعد انتشار الفيديو وهي تغني، أطلق عليها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي لقب "أديل سوريا"، واعتبر البعض أنّها تفوّقت على أديل كونها لا تزال في سن صغيرة وأدت الاغنية بهذه الروعة.

وقالت جولي بعد أدائها الاغنية إنّ أصعب شيء مرّت به هو فقدان والدتها التي توفيت منذ عام بعد إصابتها بمرض السرطان، لافتة إلى أنها اختارت هذه الاغنية لأنّ تتضمّن عبارة "اشتقت لأمي"، مضيفة أنّها تهدي الأغنية لوالدتها الراحلة كما كل الأغاني التي ستغنيها في البرنامج، لتعود وتنشر صورة لوالدتها بعد مشاركتها في البرنامح وقالت: "لقد فعلناها يا أمي".