حالة الطرق العامة في المحافظات!

جهينة نيوز

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا بعض الطرق في ريف دمشق واللاذقية وذلك بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

وأوضحت الإدارة في نشرتها صباح اليوم أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة ما عدا طريق حوش عرب رنكوس وطريق تلفيتا حلبون سالكين بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة قطنا طريق دربل عرنة طريق خربة السودا عين الشعرا وطريق دربل بقعسم وجميع الطرق المؤدية إلى قلعة جندل وطريق بيت سابر وبيت تيما وكفر حور غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة القطيفة طريق معلولا وطريق جبعدين سالكان بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي منطقة يبرود طريق الجبة عسال الورد سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفى محافظة اللاذقية كل الطرق سالكة عدا طريق صلنفة محطة البث الغاب وطريق الشعرا الغاب وطريق بيت ياشوط المنيزلة وطريق حمام القراحلة بسطوير خرايب سالم غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت الإدارة السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703- 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

وأدت الهطولات الثلجية التي شهدتها محافظة السويداء خلال الساعات القليلة الماضية إلى إغلاق عدد من الطرقات بالمناطق المرتفعة.

وذكر رئيس قسم الجاهزية في محافظة السويداء مبارك سلام لسانا اليوم أن الهطل الثلجي تركز في منطقة ضهر الجبل وقرى المنطقة الشرقية وفي المشنف وملح وصلخد والكفر وسجلت أعلى سماكات للثلوج 30 سنتيمترا غرب قرية سالة فيما كان الهطل محدودا مع أمطار على باقي المناطق.

وبين سلام أن الثلوج تسببت بإغلاق طرق السويداء ضهر الجبل- سالة وشهبا- نمرة- طربا- المشنف و نمرة- أم ضبيب- تيما- دوما و مياماس- السهوة- تل اللوز وملح- الهويا- شعف و ملح- بهم- تل اللوز و صلخد- عرمان- ملح و المشنف- الطيبة و مفعلة- الطيبة فيما كانت طرق السويداء-الكفر- صلخد و قنوات- مفعلة والطرق المؤءدية إلى ناحية شقا سالكة بصعوبة.

ولفت سلام إلى أنه بدأ العمل بتحريك الآليات العامة لفتح الطرقات على عدد من المحاور وسيتم تحريكها تباعا باتجاه مناطق الهطول الثلجي الغزير لحظة توقفه خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح رئيس قسم الجاهزية أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي أضرار أو أزمات لافتا الى ان أفران المناطق التي يوجد فيها ثلوج مؤمنة باحتياجاتها من الدقيق وتعمل بشكل كامل فيما تعرضت بعض قرى ناحية المشنف لأعطال بالكهرباء سيجري إصلاحها تباعا مع بدء فتح الطرقات.

وبلغت كميات الأمطار المتساقطة منذ بداية الموسم ولغاية صباح اليوم في عين العرب 5ر307 مم وفي السويداء 163 مم وفي شهبا 5ر134 مم وفي صلخد 177 مم وفي الصورة 103 مم.