أوغلو: علاقة واشنطن الحميمة بالارهابيين في سوريا تصعب في انسحاب قواتها

الأربعاء, 9 كانون الثاني 2019 الساعة 13:15 | سياسة, عالمي

أوغلو: علاقة واشنطن الحميمة بالارهابيين في سوريا تصعب في انسحاب قواتها

جهينة نيوز

اكد وزير الخارجية التركي مولوود جاويش أوغلو أن واشنطن تواجه صعوبات في سحب قواتها من سوريا أهمها علاقاتها الحميمة بالتنظيمات الإرهابية هناك.

وحسب "روسيا اليوم" أضاف أوغلو، أن هناك صعوبات ميدانية مرتبطة بتطور الأوضاع في سوريا، مؤكدا أن بلاده تتغلب عليها.

ولفت إلى أن هناك آراء وتصريحات مختلفة تصدر عن الإدارة الأمريكية بخصوص الانسحاب من سوريا.

وأشار أوغلو إلى أنه لم تحدث أي مشكلة في تطبيق اتفاق إدلب المبرم مع موسكو حتى اليوم، آملا في بقاء الأمور كما هي مستقبلا، مجددا التأكيد على دعم بلاده لوحدة أراضي وحدود سوريا


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