استمرار انقطاع الطريق الدولية بين سورية ولبنان في ضهر البيدر بسبب تراكم الثلوج

جهينة نيوز

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان بأن طريق ضهر البيدر الدولية التي تربط لبنان بسورية ما زالت مقطوعة منذ ليل أمس أمام جميع وسائل النقل.

وأضافت المديرية في بيان لها اليوم إن طرقا عدة في لبنان ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

بدورها أعلنت المديرية العام للدفاع المدني أن عناصرها عملوا طوال الليل على سحب سيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها بسبب تراكم الثلوج ومساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان على طرق فالوغا والمغيته وضهر البيدر.

وكانت العاصفة نورما التي تهب على الحوض الشرقي للبحر المتوسط والتي ضربت لبنان وتسببت بأضرار كبيرة شهدت ذروة جديدة مساء أمس والليلة الماضية حيث تساقطت الثلوج ليلا على ارتفاع 600 متر ولف الضباب الكثيف تلال ومرتفعات اقليم التفاح وحجب الرؤية على الطرقات فأعاق حركة مرور السيارات.

فيما وجه الدفاع المدني وقوى الامن الداخلي ارشادات للسائقين بضرورة القيادة بحذر تخوفا من حوادث السير والانزلاقات ودعاهم الى عدم ركن السيارات أمام اللوحات الاعلانية تجنبا لوقوعها جراء الرياح العاصفة.

وشهدت أعالي إقليم التفاح تفجرا للينابيع ولا سيما نبع القبي في جباع ونبع الطاسة كما شهد مجرى نهر الزهراني فيضانا لا مثيل له نتيجة تدفق الأمطار في مجراه من نبع الطاسة حتى حبوش ونزولا إلى البحر عند الزهراني وتدفقت مياهه على جانبي الأراضي الزراعية المجاورة له.

كذلك فاضت مياه نهر الليطاني عند الخردلي وقرب الزرارية جراء الأمطار الغزيرة وفاضت البرك الزراعية في يحمر وارنون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا نحو الحقول الزراعية المجاورة حيث غمرت المياه المزروعات.

وتعمل عناصر الدفاع المدني في النبطية على فتح الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج وخاصة الطرق التي تصل الاقليم بمنطقة جبل الريحان.