أنصار الله تصد هجوما للجيش اليمني على مواقع في جيزان

جهينة نيوز

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليوم الأربعاء صد هجوم شنه الجيش اليمني على مواقع في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، أن قوات الجيش اليمني نفذت بإسناد من طيران ومروحيات التحالف زحفا على عدة تباب شرق جبل جحفان في جيزان.

وذكرت أن مقاتلي "أنصار الله" صدوا عقب مواجهات استمرت ساعات زحف القوات اليمنية، وقتلوا وجرحوا أعدادا من المهاجمين.

في سياق متصل، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن 3 غارات على معسكر كهلان شرق مدينة صعدة بالقرب من الحدود اليمنية السعودية.

كما ذكر أن حرس الحدود السعودي "فتح نيران رشاشاته على مديرية منبة الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، ما أسفر عن وقوع قتيل".