رونالدو يفكر بالعودة لناديه القديم ويوفينتوس يتقدم بطلب من ريال مدريد

جهينة نيوز

فجّر نجم يوفينتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو مفاجأة مدوية بعدما تحدث عن إمكانية العودة إلى ناديه القديم.

ونقلت شبكة "فوكس سبورت" الأمريكية تصريحات عن البرتغالي رونالدو، قال فيها إنه لا يستبعد إمكانية عودته لفريقه القديم، بعد تحقيقه الأهداف التي خطط لها مع يوفنتوس.

وأشار رونالدو إلى أنه يرغب في أن يعود إلى فريقه، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، ويقصد هنا فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، والذي يرغب في أن يعتزل كرة القدم بصورة نهائية داخل صفوفه، بحسب قوله.

ولكن استطرد الدون، قائلا: "حاليا أنا سعيد جدا مع فريقي (يوفنتوس)، وأسعى بكل قوة وأقاتل من أجل تحقيق الأهداف، التي رسمتها لنفسي منذ قدومي إلى تورينو".

واختتم قائلا: "هل سأعود إلى سبورتنغ لشبونة مثلما فعل زميلي ناني؟، حقيقة لا يمكن استبعاد أي أمر في كرة القدم، لقد كان قرارا صحيحا مثلا ألا ألعب مع المنتخب الوطني (البرتغالي) في الوقت الحالي، لكني سأعود بقوة في 2019، كلنا يتخذ القرارات في توقيتها المناسب بالنسبة له".

أما موقع "سبورتس مول" الرياضي المعني بأخبار انتقالات اللاعبين حول العالم، فنشر تقريرا منفصلا، تحدث فيه عن خطط "السيدة العجوز" من أجل خطف لاعب وسط ريال مدريد، إيسكو.

وأشار الموقع الرياضي المتخصص إلى أن اليوفي قدم طلبا إلى النادي الملكي، من أجل الحصول على خدمات إيسكو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى يوفنتوس أن يلعب إيسكو إلى جوار زميله السابق رونالدو، لكي يحدث تناغم أكبر في تشكيلة وسط الفريق.

ويأمل اليوفي أن تكون نتائج الريال السلبية، وخروج إيسكو بصورة مؤقتة من حسابات المدير الفني الحالي للفريق، سانتياغو سولاري، في دفع تلك الصفقة قدما، خاصة وأن صانع الألعاب الإسباني لا يزال متبقيا في عقده 3 سنوات ونصف السنة.