تعميم تجربة الحجر البازلتي على الطرقات بعد نجاحها في السويداء

جهينة نيوز

كشف وزير النقل علي حمود أنه سيتم تعميم استخدام تجربة الحجر البازلتي ضمن الخلطات الإسفلتية على الطرق العامة بعد نجاح التجربة في السويداء، مشيراً في تصريح لـ”البعث” إلى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عملت على إيجاد مئات من الخلطات، ولكن تم اعتماد أربعة أنواع منها وتنفيذها على طريق دمشق السويداء في موقع قرية المتون ومراقبتها لمدة عام كامل، وكانت النتيجة أن نوع أحد هذه الخلطات جاهز للتنفيذ وبجودة عالية جداً؛ لذلك سيتم تعميم هذه التجربة خلال عام 2019.

وأوضح الوزير أن الحجر البازلتي متوفر جداً في السويداء ويؤدي للإساءة للزراعة فيها من خلال انتشاره في الأراضي الزراعية، وبنفس الوقت ذو مواصفات جيدة جداً لأنه من أقسى أنواع الحجر، كما أن التكاليف الباهظة لنقل الإحضارات من دمشق أو حسياء إلى السويداء وتخريب الطرقات وحوادث السير المؤسفة دفعت لإحداث طرق من الحجر البازلتي، وعليه فإن أهمية التجربة تنبع من كون أنه سيتم تنقية الأراضي الزراعية من هذا الحجر وإنشاء طرق ذات صلابة أقوى وديمومة أكثر وتشغيل اليد العاملة في المحافظة عبر جمع الحجر وتجميعه ونقله للكسارات، إضافة لتوفير أجور النقل إلى السويداء بعد أن كانت الورشات في السابق تنفذ الطرق في السويداء بعد جلب البحص من حمص ودمشق، في حين أن البحص موجود في السويداء ولا يستخدم.