30 ليتراً للسيارة غير الحاصلة على “البطاقة الذكية”

الأربعاء, 9 كانون الثاني 2019 الساعة 11:58 | شؤون محلية, أخبار محلية

30 ليتراً للسيارة غير الحاصلة على “البطاقة الذكية”

جهينة نيوز

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” أن الآليات غير الحاصلة على البطاقة الذكية في دمشق سيتم تعبئتها بكمية لا تزيد على 30 ليتراً يومياً ريثما يحصل أصحابها على البطاقة.

وقال مدير عام الشركة مصطفى حصوية في تصريح لـ سانا اليوم: إن هذا الإجراء حل مؤقت ريثما يستكمل المواطنون إجراءات الحصول على البطاقة الذكية موضحاً أن المراكز المخصصة للحصول على البطاقات تشهد ازدحاماً شديداً.

وحددت الشركة مؤخراً العاشر من الشهر الجاري لبدء العمل بالبطاقة الذكية حصراً لمادة البنزين للآليات في محافظة دمشق.


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