مساعد وزير الخارجية الإيراني يصل موسكو لبحث الوضع السوري

جهينة نيوز

وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، اليوم الأربعاء إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث الأوضاع في سوريا مع المسؤولين الروس، وفقا لما أفادت به السفارة الإيرانية في موسكو، على قناتها في تطبيق "تلغرام".

وذكرت السفارة: "خلال هذه الزيارة سيجري بحث القضايا الإقليمية مع المسؤولين الرسميين في روسيا وخصوصا الشأن السوري".

ولم تذكر السفارة المسؤولين الروس اللذين سيلتقيهم أنصاري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن سابقا أن مسألة خروج الجيش الإيراني من سوريا ليس مشكلة روسيا، وإنما على دمشق وطهران الحل والاتفاق فيما بينهما.