800 مهجر عاد إلى سوريا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

جهينة نيوز

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا بأن حوالي 800 لاجئ عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الــ24 الساعة الماضية.

وقال المركز في بيان له: "خلال الـ24 الساعة الماضية عاد 792 لاجئا إلى أرض الوطن قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 78 لاجئا (23 امرأة و40 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 714 شخصا (214 امرأة و364 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

من جانب آخر، أفاد المركز أن "هناك 203 نازحا قد عادوا خلال الـ24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد".

كما أفاد البيان الروسي بأن "عملية إنسانية واحدة تم تنفيذها في قرية عرى في محافظة السويداء حيث تم خلالها توزيع 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.17 طن على السكان المحليين. وعلاوة على ذلك، قام صندوق باسم قاديروف بدوره بتنفيذ عملية إنسانية في مدينة حلب حيث تم توزيع طن واحد من الخبز علي السكان المحليين أيضا".

يذكر أنه وفقا لمركز المصالحة الروسي، فإن "الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري واصلت خلال الـ24 الساعة الأخيرة تنفيذ عملية تطهير الأراضي والأغراض بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار، ومنها عبوتين محليتي الصنع".