أمطار أغزرها 150مم بحماة و75سم سماكة الثلوج بريف دمشق.. والمنخفض يبدأ بالانحسار

جهينة نيوز

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة نتيجة تأثر البلاد ببقايا المنخفض الجوي قطبي المنشأ المرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن تنحسر الفعالية الجوية التي اثرت على البلاد تدريجيا بدءا من المناطق الغربية خلال ساعات نهار اليوم فيما يكون الجو باردا ليلا محذرة من تشكل الجليد فوق المرتفعات الجبلية وحدوث الصقيع والضباب في بعض المناطق الداخلية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية مع هبات نشطة تصل إلى 75 كم/ساعة والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

ويوم غد يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام كما تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو (2 إلى 3) درجات مئوية.

وشهدت معظم المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الشدة والغزارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل اعلاها في محافظة حماة في مصياف 150مم وفي وادي العيون 125مم وعين حلاقيم 115مم فيما بلغت سماكة الثلوج 30 سم في سرغايا و75 سم في عرنة و5 سم في حينة.

ووفق نشرة الاستمطار في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى فقد بلغت كمية الأمطار في دمشق وريفها في الحرمون 38 مم وسرغايا 30مم والزبدانى 5ر31 مم ومضايا 26مم وميسلون 8ر11مم وجديدة الشيباني47مم وعسال الورد 32مم وقطنا 30 مم والتل 5ر19مم والمزة 6ر9مم والكسوة ودوار المطار10مم ودوما وعقربا12مم وقاسيون 13مم ومساكن برزة 5ر19مم وساحة الحجاز 11مم والمشرفة 24مم وقاسيون 11 مم والنبك 4مم والقطيفة 5ر13مم ويبرود 6ر7 مم ودمشق الدولي 1 مم والجراجير11مم.

وفي درعا بلغت في نوى 27 مم وتل شهاب 25 مم والشيخ مسكين 20مم وازرع 18مم ودرعا 15مم والصنمين 43مم والمسيفرة 12مم وبصرى 5ر12مم.

وفي القنيطرة بلغت في حضر 8ر53 مم والقنيطرة 23 مم ونبع الصخر 35مم.

وفي حمص في الناصرة ومرمريتا 65 مم وشين 8ر60مم و قلعة الحصن 74 مم والعريضة 39مم وتلكلخ 60مم وتل دو 5ر43 وحمص30مم والرستن 5ر38مم والمخرم22مم والقصير 19مم.

وفي حماة بلغت في مصياف 150 مم والرصافة 70مم ووادي العيون 125 مم وعين حلاقيم 115 مم وربعو 68 مم والحميرى 5ر38 مم وحر بنفسه 38 مم ومحردة 26مم وكفرزيتا 32 مم وفي حماة 4ر26 مم وصوران 28مم والسلمية 26مم والصبورة والسعن 12مم وعقيربات 13مم.

وفي منطقة الغاب اعلى كمية هطل في شطحة 100 مم و61 مم في عين الكروم والكريم 29 مم وأفاميا 27 مم والسقلبية 17 مم.

وفي طرطوس سجلت في القدموس 58 مم والشيخ بدر 59 مم ومشتى الحلو 63مم ودريكيش 65 مم وفي صافيتا 5ر55 مم و44 مم في حمام واصل و49 مم في الصفصافة وفي بانياس 25 مم و29 مم في طرطوس.

وفي اللاذقية بلغت كميات الهطول في صلنفة 17مم وكسب والبهلولية 34 مم و35مم في المزيرعة و القرداحة والقطيلبية 5ر29 مم وفي وادى قنديل 12 مم و30 مم في الحفة وفي بوقا 31 مم ومطار الباسل 7ر25 مم واللاذقية 9 مم.

أما في إدلب فبلغت في ارمناز 21 مم وفي اريحا 29مم و11 مم في المعرة وفي ادلب 20مم وفي كفر نبل وخان شيخون 30مم والمعرة 27مم وسراقب 16 مم.

وفي حلب بلغت في عفرين30 مم وفي اعزاز 32 مم وفي حلب 25 مم و20 مم في الباب وعين العرب وجرابلس ومنشأة الاسد والسفيرة 17 مم ومنبج 21 مم.

وفي الرقة في تل ابيض 5ر8 مم وبئر محيسن 11 مم والرقة 6 مم وفي عين عيسى والسبخة 3 مم والمنصورة 2مم والكرامة 5 مم وجديدة خابور 5ر5 مم.

وفي الحسكة سجلت في المالكية والزهيرية 10مم وهيمو وتل براك 17مم وعامودا 21مم والقحطانية 15مم والقامشلي 5ر11مم واليعربية ومركدة 5مم والدرباسية19مم والجوادية 8مم وابو قصايب 26مم وتل حميس 33مم وراس العين13مم وتل علو5مم والحسكة 10مم والمناجير والعريشة 8مم.