فيفي عبدو تحكي تفاصيل دخولها المجال الفن لوفاء كيلاني

جهينة نيوز

استضافت الإعلامية وفاء الكيلاني في حلقة جديدة من برنامج “تخاريف" ، “الفنانة فيفي عبده التي تحدثت عن طفولتها وكيفية دخولها مجال الفن وأمور أخرى، فيما شهدت الحلقة موقفًا محرجًا للضيفة.

وإعترفت فيفي عبده خلال الحلقة برفض والديها لفكرة دخولها المجال الفني، لكنها أصرت على ذلك واستخرجت شهادة ميلاد لتكون واصية على نفسها، مشيرة الى أن معارضة أهلها جعلها تلجأ الى الشرطة قائلة “وصل بنا الأمر إلى قسم الشرطة وهناك رفض الضابط أن يسلمني لهما لأن أوراقي كانت سليمة، وبعدها لم يتركاني في أي مكان أذهب إليه للتصوير أو العمل”.

وخلال فقرة “ساعة الرمل”، دخلت وفاء الكيلاني في نوبة ضحك هستيرية جراء عدم إدراك فيفي عبدة للفقرة، بعدما قالت “وفاء” تعليقًا على إجابات ضيفتها “انت اتعادلتي مع الساعة الرملية.”

فيفي عبده بدا عليها ملامح الإستغراب لعدم معرفتها بالساعة الرملية أو الرمل، قائلة “رمل إيه”، لترد عليها وفاء الكيلاني: “انت يهمك إنك تتعادلي معاها ولا تهزمك”، ولكن يبدو أن فيفي عبده لم تكن على علم بفقرات البرنامج لتقول لها “ما تفهميني إيه الموضوع.”

وهنا لم تتمالك وفاء الكيلاني نفسها بالدخول في نوبة ضحك، قائلة لها: “عسل يا فوفة”، حيث كان من المفترض أن تتزامن إجابات فيفي عبده مع انتهاء وقت الساعة الرملية، وهي إحدى فقرات البرنامج أثناء محاورة الضيوف.

وذكرت فيفي عبده أثناء اللقاء إنها تعرضت للتحرش من جانب أحد الممثلين، في فيلم “امرأة واحدة لا تكفي”، والذي شاركها بطولته الممثل الراحل، أحمد زكي، وهو من إخراج إيناس الدغيدي، ومن إنتاج 1990.

وأشارت فيفي عبده إلى أنه أثناء قيام الممثل بحملها من أحد المباني المنهارة، والذي كان يجسد دور رجل مطافئ، تحسس جسدها، أثناء هبوطه بها من السلم.

وتابعت قائلة:” عندما شعرت بتحرش الممثل بها، صفعته على وجهه، فور هبوطهما من السلم.

وقالت: “لقد نسي أنه يمثل يؤدي ضمن مشهد تمثيلي، ولكنني ذكرته بأنني فيفي عبده بعد صفعي له”.