الشيوخ الأمريكي يرفض التصويت على قانون معاقبة حلفاء سوريا

جهينة نيوز

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على دول تساعد الحكومة السورية.

وكان يجب أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون الذي يطالب باتخاذ إجراءات عقابية ضد روسيا ودول أخرى تساعد الحكومة السورية في يوم امس الثلاثاء. إلا أن المجلس لم يتمكن من بدء التصويت على مشروع القانون "بشأن تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط" لأن الموافقة على التصويت على مشروع القانون هذا لم يعلنها إلا 56 سيناتورا في حين يتطلب الأمر 60 صوتا على الأقل.

وكان الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من المنتسبين إلى الحزب الديمقراطي أعلنوا رفضهم للتصويت على أي مشروع قرار أو قانون لا يهدف إلى وقف "الإغلاق الحكومي".

ويدعو مشروع القانون الذي تم تعليق التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تثبيت شرعية العقوبات المفروضة على سوريا بموجب القرارات الرئاسية الأمريكية، ويطالب بوضع قيود على التعامل مع حلفاء سوريا الذين يمدون يد العون إلى الحكومة السورية وفي مقدمتهم روسيا وإيران.