ريابكوف: انسحاب امريكا من سوريا بالكامل في الوقت الراهن "صعب"

جهينة نيوز

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن من الصعب جدا تخيل انسحاب الولايات المتحدة بالكامل من سوريا في ظل الظروف الراهنة.

وقال ريابكوف للصحفيين: "أرى أن في واشنطن موقف قوي لدى أولئك الذين يعتقدون أن من الضروري الإبقاء على الوجود العسكري الأميركي غير القانوني، وانتهاك شروط القانون الدولي على أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأضاف ريابكوف: "في الوضع الراهن، في حالة سعي واشنطن غير المحكوم للسيطرة على العالم، والطموح للتواجد في كل مكان وتسوية القضايا حسب الشروط الخاصة فقط، لا يمكنني أن أتخيل أن الولايات المتحدة، فجأة ستنسحب عسكريا تماما من سوريا. أنا لا يمكنني تخيل موقف كهذا".

وأكد ريابكوف أن الاتصالات الروسية الأميركية بشأن سوريا لم تنقطع أبدا، وإن لم يتم الإعلان عنها دوما، إلا أنها لا تشهد وقفات طويلة.

وقال في هذا الصدد: "الاتصالات في مختلف أبعاد الشأن السوري لا تتوقف. لا أرى في ذلك شيئا خارقا للعادة أو مثيرا أو خاصا. لا يعلن دوما عن هذه الاتصالات، لكن الاتصالات قائمة حول مختلف المسائل. وستكون هناك اتصالات حول مواضيع أخرى في أقرب وقت".

وأضاف: "المسافة الزمنية بين الاتصالات مختلفة، لكن لا توجد وقفات طويلة".