حرييت التركية: محاولة أمريكية جديدة لإيقاف "إس-400" الروسية في تركيا

جهينة نيوز

لم تنته المفاوضات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن إلغاء صفقة المنظومة الدفاعية الروسية "إس-400" مقابل تسليم أنقرة منظومات باتريوت الأمريكية كبديل لها.

وكشفت صحيفة " حرييت" التركية نقلا عن رئيس أمانة الصناعة في وزارة الدفاع التركية، إسماعيل دمير، أن وفدا أمريكيا سيصل إلى أنقرة قريبا لعقد اجتماعات بشأن المخاوف الأمريكية من منظومة "إس 400" الدفاعية التي ستتسلمها من روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخاوف الأمريكية تتركز على سلامة الطيارين الأمريكيين. وعلق دمير، قائلا بهذا الصدد: "نحن نسمع باستمرار عن التهديدات المستمرة التي يتكلم الأمريكيون عنها بسبب منظومات الدفاع الروسية، حيث طالب الأمريكيون إبعاد هذه المنظومات عن طائراتها بسبب المخاطر".

وأضاف دمير، قائلا: "طلبت منهم عدة مرات شرح مخاوفهم لكنهم كانوا يرفضون وسيرسلون وفدا جديدا قريبا للتفاوض بهذا الشأن".

واعتبر دمير أن تركيا ستنظر في الاقتراح الأمريكي حول صفقة أنظمة باتريوت الأمريكية، وختم قائلا: "قرارنا بشراء "إس-400" لا يعني أن جميع احتياجاتنا في سياق حماية المجال الجوي كافية وسنتفاوض أكثر.