بومبيو يتعهد بممارسة الضغط الدبلوماسي والتجاري على إيران

جهينة نيوز

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بمضاعفة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، في المستقبل القريب.

وقال الوزير الأمريكي للصحفيين عقب لقائه بوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: "سترون في الأيام والأسابيع القريبة القادمة إننا نضاعف ليس فقط القوة الدبلوماسية، وإنما القوة في مجال التجارة، من أجل ممارسة ضغوط حقيقية على إيران وتحقيق ما قررناه في أيار/مايو".

وبدأ بومبيو يوم أمس الثلاثاء، جولة خارجية للشرق الأوسط، وتستمر لمدة أسبوع، تبدأ بالعاصمة الأردنية عمان، وتنتهي بالكويت.

ويسعى بومبيو من خلال هذه الزيارة لتوصيل رسالة لشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مفادها أن واشنطن ما زالت ملتزمة بمحاربة تنظيم داعش، ومواجهة أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر والعقوبات التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.