العاصفة "نورما" تفتت بيوت البلاستيك وتؤلم الحمضيات في الساحل وتغمر سهل الغاب بحماة

جهينة نيوز

اهتمت الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم الاربعاء 9 كانون الثاني 2019 بما خلفته العاصفة المطرية والثلجية التي ضربت سورية حيث اصابت أضرار كبيرة في الزراعات المحمية في محافظة طرطوس والتي ترافقت مع رياح قوية وصلت سرعتها يوم الأحد المنصرم إلى حوالي /75/ كم في الساعة.

وبيّن محمود مبارك مدير الأرصاد الجوية في طرطوس حسبما نقلت عنه صحيفة تشرين أن الفعالية الجوية مستمرة في المحافظة حتى صباح اليوم الأربعاء، وقد تصل سرعة الرياح إلى /80/ كم في الساعة وتكون مصحوبة بالثلوج على ارتفاع /700/م وتركزت الأضرار، كما أفادنا مصدر في مديرية زراعة طرطوس، في منطقة حريصون والقلوع ومنطقة سهل عكار وسهل ميعار حيث خلعت الحديد في عدد من البيوت البلاستيكية وفتتت البلاستيك، إضافة إلى تلف المزروعات التي بداخلها والتي تشكل البندورة الزراعة الأكبر فيها، إضافة إلى الخيار والباذنجان والفليفلة والكوسا… وقد لحق الضرر بأشجار الحمضيات في تلك المناطق حيث تساقطت الثمار تحت أمها والتي من المفترض أن تكون قد وجدت طريقها الى التسويق منذ شهر، وقام المعنيون في محافظة طرطوس يوم الاثنين بتفقد بساتين المتضررين في منطقة سهل ميعار وتم التوجيه لمديرية الزراعة للإسراع بحصر الأضرار ليتم رفعها الى الجهات المختصة لتعويض المزارعين المتضررين.

مضر أسعد رئيس اتحاد فلاحي المحافظة أوضح أن هذه الأضرار كبيرة وقد أصابت أشجار البرتقال والبيوت المحمية بسبب الأمطار الغزيرة الهاطلة التي عجزت مجاري المياه عن تصريفها فغمرت مساحات واسعة من الأراضي وكذلك سرعة الرياح الكبيرة (التنين) التي تسببت بتخريب الكثير من البيوت البلاستيكية في سهل يحمور والقلوع وحريصون في بانياس.

وأشار أسعد إلى أن الزراعة تقوم بحصر الأضرار لتعويض المزارعين عن خسائرهم الكبيرة.

وأكد المزارع إبراهيم من منطقة حريصون أن الأضرار كبيرة وقد وصلت عند بعض المزارعين إلى ملايين الليرات، هذه الكوارث التي تصيب مزارعي البيوت البلاستيكية ليست المرة الأولى وليست الأخيرة.. من هنا نطلب أن يتم إنصافنا بالتعويض لنستطيع الاستمرار في الزراعة.

المزارع علي من منطقة يحمور أضاف: لقد تعرضت البيوت البلاستيكية في أرضي خلال العام الماضي لأضرار كبيرة واليوم قد تعرض جزء كبير منها أيضاً للتخريب ولكن للأسف خلال العام الماضي لم يتم إنصافنا ولم نشمل بالتعويض، فالذين وقعوا بخسائر لم يستطيعوا الوقوف مرة أخرى من دون دعم وزارة الزراعة من خلال تعويض عادل لمتضرري الزراعات المحمية بغض النظر عن المساحة.

وأكد المهندس مالك معيطة- مدير شركة كهرباء طرطوس أن الأعطال التي أصابت الشبكة في المحافظة انحصرت في وقوع بعض الشبكات على الأرض وتعطل بعض المحولات والقواطع نتيجة الصواعق والأمطار الغزيرة أي إن الأعطال عادية و ورشات الصيانة تعمل على مدى 24 ساعة لإصلاحها وقد تتأخر في الإصلاح بسبب الأحوال الجوية الصعبة وخاصة الأمطار الغزيرة التي تعوق العمل.

وبين مبارك أن الهطلات المطرية جيدة في جميع مناطق المحافظة وكادت تصل إلى معدلها السنوي في أغلبها فشهدت منطقة حصن سليمان أغزر هطلات مطرية في المحافظة وصلت إلى /84/ ملم خلال اليومين الماضيين لتصل كمية الأمطار المتساقطة فيها منذ أيلول وحتى اليوم إلى/1125/ ملم وبلغت كمية الهطول في منطقة صافيتا /85,5/ ملم ليصبح المعدل /934,4/ ملم من أصل 1066 ملم، مشتى الحلو /87/ ملم ليصل معدل الأمطار إلى /931/ ملم من أصل /1365/ ملم، بانياس /57/ ملم لتصبح بالكامل /776/ ملم من أصل /928/ ملم، طرطوس /39,3/ ملم لتصبح الهطلات /773,5/ ملم من أصل /848/ ملم والدريكيش /71/ ملم ومجموع الهطلات /940/ ملم من أصل /1293/ ملم.

من جهته أكد المهندس نزار جبور مدير شركة مياه طرطوس أن هذا الموسم مبشر بالخير فقد زادت غزارة الينابيع بشكل ملحوظ نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت في أنحاء المحافظة، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه بالآبار الارتوازية.

ونقلت صحيفة الوطن عن رئيس اتحاد فلاحي المحافظة مضر أسعد مناشدته الجهات المعنية الإسراع بالتعويض للفلاحين المتضررين موضحاً أن هذه الأضرار الكبيرة التي أصابت أشجار البرتقال والبيوت المحمية سببها الأمطار الغزيرة الهاطلة التي عجزت مجاري المياه عن تصريفها فغمرت مساحات واسعة من الأراضي وكذلك سرعة الرياح الكبيرة (التنين) التي تسببت بتخريب الكثير من البيوت البلاستيكية في سهل يحمور والقلوع وحريصون في بانياس.

أما فيما يخص حجم وقيمة المحاصيل المتضررة أشار أسعد إلى أن هذا الإحصاء تقوم به الزراعة ونتمنى أن يتم ذلك بسرعة ليصار لاحقا إلى تعويض المزارعين عن خسائرهم الكبيرة.

وفي اتصالات هاتفية تحدث عدد من الفلاحين للصحيفة عن الخراب الذي لحق حتى بحديد العديد من بيوتهم البلاستيكية وتطاير شرائح البلاستيك إضافة إلى تلف المزروعات التي بداخلها والتي تشكل البندورة الزراعة الأكبر فيها إضافة إلى الخيار والباذنجان والفليفلة والكوسا…

وأيضاً ما تسببت به العاصفة على أشجار الحمضيات في تلك المناطق حيث تساقطت الثمار تحت أمها كما حدث منذ نحو الشهر ما دفع هؤلاء المزارعين للاستغاثة وطلب التعويض حتى عن أحلامهم التي تلاشت للأسف في المرة السابقة.

ويذكر أن محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى قام بجولة يوم أول أمس الإثنين وبرفقته رئيس اتحاد فلاحي المحافظة ومدير الزراعة وبقية الجهات المعنية متفقدا بساتين المتضررين في منطقة سهل ميعار ووجه مديرية الزراعة بالإسراع بحصر الأضرار ليتم رفعها إلى الجهات المختصة لتعويض المزارعين المستحقين.

صحيفة البعث بدورها اكدت ان الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية ادت إلى غمر الأراضي الزراعية في سهل الغاب بشكل لم يسبق له مثيل هذا العام.

وتقول هيئة تطوير الغاب بأن آلياتها تعمل منذ يومين على فتح معابر وممرات مائية للمستنقعات التي تحولت إلى بحيرات واسعة ضاعت فيها كل معالم الطرقات والأراضي الزراعية لشدة غزارة الأمطار مصحوبة برياح شديدة.

حيث أدت هذه الأمطار أيضاً إلى مفيض من الساروت لأول مرة هذه العام بشكل لافت غمر جريانه الأراضي الزراعية على طول مجراه الذي يتعدى الستين كيلو متراً وصولاً إلى بحيرة سد محردة.

وفي مصياف تجاوزت كميات الهطول 180 مم حيث عجزت المصارف عن استيعاب تدفق المياه لغزارتها وشدتها، وتحول نهر ربعو إلى نهر جارف أخذ بطريقه كل التربة الزراعية، وعرى الأشجار من تربتها المحيطة بها، وقلع الصغير منها، ملحقاً أضراراً بالغة بالمزارعين، وبلغة الأرقام بلغت كمية الهطولات في عين حلاقيم 110 والرصافة 170 ومصياف 180مم.