تأجيل امتحانات اليوم في معاهد التربية بالسويداء جراء الأحوال الجوية السائدة

جهينة نيوز

أعلنت مديرية تربية السويداء تأجيل امتحانات المعاهد التابعة لوزارة التربية بالمحافظة المقررة اليوم إلى نهاية فترة الامتحانات بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأوضح مدير تربية السويداء بسام ابو محمود أنه تقرر تأجيل امتحان مادة اليوم فقط في المعاهد الخمسة التابعة للتربية .. التقاني الصناعي والنسوي والتجاري والرسم والموسيقا المقررة بسبب الثلوج التي أدت إلى إغلاق بعض الطرق وصعوبة وصول بعض الطلبة إليها على أن يتم التعامل مع كل يوم بيومه بالنسبة لباقي أيام الامتحان حسب الحالة الجوية بعد أخذ رأي وزارة التربية.

أما فيما يتعلق بالدوام المدرسي فأشار إلى أن المدارس في المحافظة التي لن يتمكن التلاميذ والطلاب من الوصول إليها ولا سيما في منطقة صلخد وناحيتي ملح والمشنف والقرى الشرقية بسبب الأحوال الجوية السائدة لن تشهد دواما فيما يكون الدوام في بقية المدارس عاديا.

وشهدت محافظة السويداء خلال الليلة الماضية هطولات ثلجية ومطرية شملت مختلف مناطقها جراء المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد ما تسبب باغلاق بعض الطرق وخاصة في المناطق الجبلية جراء تراكم الثلوج.