أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ٩/ ١: صاحب بصيرة شهم تحب المعرفة وديع لطيف، يُعتمد عليك، قوي البنية متمرد مزاجي صاحب هالة، يعمل على الفن او الصوت احيانا، لا تشكك بصوابية خططك، تحصل على ممتلكات وتحظى بتكريم عما قريب، للبعض زواج وتتحقق الامنيات وتنال هدفك بالاجتهاد، ثروة ومال من ميراث

الحمل: مرتاح لعلاقاتك، تلعب دور كبير بالاتجاهات، مساء راجع حساباتك بهدوء وصبر وتبتعد عن المواجهة لا تتوتر لاقل سبب وتاخذ الامور بمزاج وضحك، انتبه لصحتك، مساء ينتقل القمر للحوت

الثور: حاول التركيز على اعمالك، لا تناقش وراجع حساباتك، مساء تعقد اجتماعات وتخوض مفاوضات، تجد دعم من الاصدقاء، تلتقي بشخص من الماضي وتركز على عملك، صباح ومساء دعوات واصدقاء

الجوزاء: تسهل لك الافلاك الطريق، تضطر لمضاعفة جهودك ومواجهة اعمالك على صعيد سفر او اتصال، مساء تغيير مهم في طريقة التفكير، تتحملىمسؤولية يتبدل اسلوبك، تعيش حيرة وتساؤل، حافظ على مكانتك واسلوبك، اثبت جدارتك

السرطان: مهموم بالتفكير بالمستقبل وتعاني من وضع مهني او مالي وتضطر لقلب الموازين، مساء تحقق نجاح، حاول الاستفادة من خطواتك وتلقى دعما وتجاوب بمشاريعك، تروج لمشروع، اوراق ومعاملات

الاسد: اولوياتك في مواهبك يحمل لك نهارك تشنج على صعيد شراكة او الشركاء المهمين، تصطدم بموقف لا يروق لك بطريقة متطرفة، مساء تكسب ثقة الناس وتعزز موقعك بما يتعلق بمصير بعض الناس، يطلب منك مساعدة احتكاك ومواجهة، انتبه من العرقلة

العذراء: تبدأ نهارك باستعدادات ونظرة واقعية للعمل، تجد حلا لتراكم الاعمال، مساء تهتم بشراكة عاطفية وشراكة عمل، حاول ان تكون متفهما وبانتقال القمر للحوت يولد لك مشاكل.

الميزان: انت من اللاعبين الناجحين والرابحين، تسيطر على وضعك الشخصي، تسمع خبر جيد، اليومان القادمان يتطلبان الدقة وتفاعل مع قضية حساسة، انتبه على اسرارك حتى تواجه وضع مهني طارئ من التوتر وحافظ على صحتك، عمل كثير وتغيير حال، اطلب مساعدة.

العقرب: حاول الانسجاو مع جو عائلتك، ابتعد عن الانتقادات الهادمة، انتبه من المقربين وحاول ان تجدد ببعض الالتزامات المهمة، يقترب الحظ من اجوائك وتهتم لشؤون مالية وترغب بالسفر وكسر الروتين، تمضية وقت مع الاولاد، او سهرة خارج المنزل

القوس: قوتك تكمن في منطق كلامك وحجتك وتستطيع تحصيل الحقوق، تطرح وجهة نظرك، تطور معارفك، يوم جيد للاتصالات والتنقلات، تمتلك عاطفة كبيرة، تشعر بعصبية مخيفة، تكثر مهامك العائلية

الجدي: تركز على الحسابات المالية، دافع عن مصالحك بقوة وقناعة، مساء انتبه على اموالك ولا تدفعها مستحقات، انتبه لآرائك وكن متروي، افرح بالحاضر، طريقة ايجابية تجعلك بطاقة وقوة.

الدلو: مسيطر على الوضع والقمر ببرجك حتى ساعات المساء، انت بموقع قوي تحقق نجاح وانتصار، مساء لديك فرص استثنائية حاول الاستفادة منها في الوقت المناسب، تتوصل بإلحاحك الى هدفك وتحصل على مبلغ من المال

الحوت: تمر بفترة حساسة، تواجه توتر، راهن على الهدوء حتى ساعات المساء فتطل بشيء جديد ومختلف، تستعيد الحيوية وتمارس الجاذبية خلال اليومين القادمين وتسيطر على زمام الامور.