مقاتلة إسرائيلية تفقد غطاء قمرة القيادة على ارتفاع 30 ألف قدم

الثلاثاء, 8 كانون الثاني 2019 الساعة 21:25 | سياسة, عالمي

مقاتلة إسرائيلية تفقد غطاء قمرة القيادة على ارتفاع 30 ألف قدم

جهينة نيوز:

قالت المجلة الإسرائيلية "إسرائيل ديفنس"، يوم الاثنين، إن مقاتلة إف-15 إسرائيلية فقدت غطاء قمرة القيادة خلال تحليقها على ارتفاع 30 ألف قدم.

وكشفت مجلة "ISREAL DEFENSE" المهتمة بالشؤون العسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي، عن محتوى تسجيل لما دار داخل قمرة القيادة خلال الحادثة التي وقعت في 2 كانون الثاني/يناير.

وقالت إنه في البداية سمع صراخ الطيار وملاحه، وكان واضحا في الخلفية صوت الرياح والمحرك، وسط درجات حرارة وصلت إلى 45 تحت الصفر.

وبعد ذلك سأل الملاح قائد الطائرة "هل أنت بخير؟"، ليرد الأخير "نعم أنا بخير".

ثم أبلغ الطيار عن الحادث عبر الجهاز اللاسلكي، قائلا: "لقد فقدنا غطاء قمرة القيادة ونباشر عملية الهبوط في أقرب قاعدة".

ثم أخبر المراقبين الجويين بتوجهه إلى قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل.

وأفادت المجلة، بأن المقاتلة تمكنت من الهبوط بسلام، مضيفة أن رئيس أركان سلاح الجو أمر بوقف الطلعات التدريبية لمقاتلات إف-15 بانتظار إجراء تحقيق في الحادث.


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