استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة الشرقي

جهينة نيوز:

استشهد 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في ريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن “3 اشخاص بينهم امرأة استشهدوا وأصيب 5 آخرون بانفجار لغم مضاد للدروع من مخلفات إرهابيي “داعش” قرب تل مراغة بريف حماة الشرقي على الحدود الإدارية مع حلب وتم إسعاف الجرحى إلى مشفى السلمية الوطني لتلقي العلاج اللازم”.

وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات قبل اندحارها منها وذلك إمعانا منها في جرائمها ضد السوريين وبهدف دب الذعر والخوف في نفوس الأهالي المهجرين لمنعهم من العودة إلى قراهم وبلداتهم التي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.