بسبب عملية تجميل.. وفاة فنان راب جزائري

جهينة نيوز:

توفي مغني الراب الجزائري هواري منار إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 39 عاما خلال خضوعه لعملية جراحة تجميلية بإحدى عيادات الجزائر العاصمة.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن منار توفي بعد أن توقف قلبه أثناء إجرائه عملية "شفط الدهون"، وهو ما أكده وكيل أعمال الفنان حيث قال إنه كان في صحة جيدة ودخل عيادة خاصة لشفط الدهون، غير أنه توفي متأثرا بسبب المخدر الصحي الذي كانت له تداعيات سلبية على قلبه.

وبدأ هواري منار طريقه الفني كهاو من خلال الحفلات الشعبية والأفراح في الجزائر وفرنسا، فيما ذكرت وسائل إعلام أن بدايته مع عالم الشهرة كانت عندما تواجد على مركب سياحي في مرسيليا ولم يحضر المغني للحفل، فطلب منه المدير الصعود للمسرح والغناء، لينطلق بعدها وتبدأ شهرته.