الارصاد الجوية: استمرار المنخفض القطبي مع ثلوج على ارتفاع ٧٠٠ م وتحذير من تشكل الجليد

جهينة نيوز:

أكدت دائرة الرصد الجوي ل" جهينة نيوز" استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القطبي المنشأ ويمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية ورطبة

وبين مدير الرصد الجوي رضوان الاحمد ان الجو يبقى غائم إلى غائم جزئيا فوق معظم المناطق وتكون الهطولات غزيرة إلى فوق المناطق الغربية والشمالية محذرا من تكون السيول في المنخفضات والوديان

واشار الأحمد ان الهطل يكون ثلجيا فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن ٧٠٠ متر وبدءا من ٥٠٠ متر فوق المرتفعات الساحلية خلال ساعات المساء والليل كما تبقى درجات الحرارة منخفضة وادنى من معدلاتها من ٢ الى ٥ درجات مئوية

اما الرياح فقال الاحمد تكون جنوبية غربية تتجاوز سرعتها ال ٨٥ كم في الساعة في المنطقة الساحلية والوسطى والجنوبية

في الغد يستمر الجو غائما جزئيا مع بقاء فرصة لهطول زخات من المطر في مناطق متفرقة وتنحسر فعالية المنخفض تدريجيا بدءا من المنطقة الغربية كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها من ٢ الى ٥ درجات مئوية