واشنطن لن تسحب القوات الامريكية التي تحمي داعش قرب السويداء

جهينة نيوز:

أكد مسؤول أمريكي رفيع أن مستشار الأمن القومي جون بولتون أبلغ الأتراك بأن واشنطن تعارض أي هجوم على حلفائها الأكراد في سوريا في إشارة منه الى ميليشيا قسد.

كما نقل المسؤول نفسه عن بولتون قوله إن القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة التنف (المنطقة التي تحميها قوات الاحتلال الامريكي و ينطلق منها داعش لمهاجمة السويداء و ريف حمص) لن تنسحب منها في المرحلة الحالية.

وأضاف أن الجانب التركي أكد لبولتون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يطلق عملية عسكرية جديدة ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا طالما القوات الأمريكية متواجدة هناك.

وتأتي هذه التصريحات من واشنطن عقب عقد بولتون اليوم الثلاثاء مباحثات في أنقرة مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن حول سوريا.