القوة البرية الايرانية: قواتنا اصبحت هجومية وتدخل سريع

جهينة نيوز:

اكد قائد القوة البرية التابعة للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري ان الوحدات التابعة لهذه القوات تحولت الى قوات "هجومية متحركة" و"تدخل سريع".

وقال العميد حيدري في تصريح لوكالة "ارنا" اليوم الثلاثاء: ان القوات البرية للجيش قامت خلال الاعوام الاخيرة بإجراء تحول كبير في وحداتها تنفيذا لاوامر قائد الثورة الاسلامية لتتغير من الطابع التقليدي الى قوات هجومية متحركة وتدخل سريع.

واضاف، ان هذه الوحدات هي اكثر فاعلية ولها قدرات عملانية اكبر مقارنة مع القوات الخاصة للجيش سابقا.

وكانت القوات البرية للجيش الايراني قد جعلت في جدول اعمالها خلال الاعوام الماضية تشكيل وحدات التدخل السريع لمواجهة التهديدات الجديدة والحروب النيابية وازاحت الستار عن معدات واسلحة جديدة بهدف استخدامها من قبل هذه الوحدات.