إيران تعلن امتلاكها أكبر احتياطيات للغاز في العالم

جهينة نيوز:

كشف تقرير صادر عن وزارة النفط الايرانية أن احتياطيات البلاد من الغاز هي الأكبر بين دول العالم.

وأوضح التقرير أن حجم احتياطيات الغاز العالمي في العام 2016 ازداد بنسبة 62ر0 بالمئة مقارنة مع العام 2015 وحازت منطقة الشرق الأوسط أكبر حجم من احتياطيات الغاز والرقم الأعلى فيه يعود لإيران ومن ثم تأتي أوروبا وأوراسيا فيما الحجم الأقل يعود لمنطقة أميركا الوسطى والجنوبية.

وبحسب التقرير تمتلك إيران 5ر33 تريليون متر مكعب من الاحتياطي ومن ثم تأتي روسيا بحجم 27ر32 تريليون وبعدها قطر 30ر24 تريليون وتركمنستان 48ر17 تريليون والسعودية 43ر8 تريليونات والإمارات 09ر6 تريليونات وفنزويلا 70ر5 تريليونات ونيجيريا28ر5 تريليونات والجزائر50ر4 تريليونات.