القبض على مروج مخدرات في حمص

جهينة نيوز:

ألقى عناصر فرع مكافحة المخدرات بحمص القبض على مروج مخدرات وبحوزته كمية من مادة الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدرة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حمص أنه بناء على المتابعة الدقيقة لمكافحة ظاهرة المخدرات والحد من انتشارها وتوقيف كل من يثبت تورطه بالتعامل بهذه الآفة الخطيرة ألقى فرع مكافحة المخدرات القبض على أحد مروجي المخدرات وضبط بحوزته 4190 حبة كبتاغون و595 غراما من مادة الحشيش المخدر كان سيقوم بترويجها في المحافظة.

ولفت المصدر إلى أنه تمت مصادرة الممنوعات وستتم إحالة المقبوض عليه للقضاء المختص بعد تنظيم الضبط أصولا.

وألقى فرع الأمن الجنائي أمس الأول القبض على امرأة وبحوزتها 6 كغ من مادة الحشيش المخدر كانت ستقوم بتسليمها لشخص آخر ألقي القبض عليه أيضا بهدف ترويج المواد المخدرة.