شبكة كهرباء مركز نصيب الحدودي في الخدمة نهاية الشهر الجاري

الثلاثاء, 8 كانون الثاني 2019 الساعة 17:09 | شؤون محلية, أخبار محلية

شبكة كهرباء مركز نصيب الحدودي في الخدمة نهاية الشهر الجاري

جهينة نيوز:

تواصل ورشات الإصلاح في الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا أعمال إعادة تأهيل شبكة الكهرباء الخاصة بمعبر نصيب الحدودي وذلك اعتباراً من بداية الشهر الحالي.

و بين مدير عام الشركة المهندس غسان الزامل في تصريح لسانا أن طول الشبكة يبلغ نحو 20 كيلومترا و تشمل الأعمال مد الشبكة من محطة كهرباء درعا إلى المركز و شد الأمراس الكهربائية و زرع أعمدة جديدة و تركيب أبراج كهربائية بدل المتضررة و إجراء صيانة للأعمدة الموجودة وتركيب 6 مراكز تحويل كهربائية داخل مركز نصيب مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز جيدة رغم الظروف الجوية التي تشهدها المنطقة.

وبين الزامل أن تأهيل الشبكة ينتهي أواخر الشهر الجاري ويصبح المركز جاهزاً فنياً لوصل التيار مشيراً إلى أن كلفة تأهيل الشبكة تبلغ 450 مليون ليرة سورية.

يشار إلى أن مركز نصيب الحدودي يزود حالياً بالكهرباء عبر مجموعات توليد تعمل على الديزل.


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