لقاء ثلاثي قريب محتمل بين روسيا والأردن وأمريكا حول مخيم الركبان

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن هناك لقاء قريب محتمل بين روسيا والأردن وامريكا لمناقشة الأوضاع في مخيم الركبان.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو، "بالنسبة للركبان كان هناك حديث معمق مع الوزير بومبيو ونحن علينا ضمان أمن المخيم وأمن قاطني الركبان ومستمرون بالتنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا عبر لقاء ربما ينعقد بالقريب".

وكان مستوى التنسيق والتعاون بين روسيا والأردن في ما يتعلق مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قد ارتفع، وكذلك عدد من المواضيع الأخرى المهمة، بما فيها الوضع حول مخيم الركبان.

وكشف الصفدي، في وقت سابق، عن وجود محادثات أردنية أمريكية روسية، لإيجاد حل جذري لمشكلة الركبان عبر توفير شروط العودة الطوعية لقاطني الركبان إلى مدنهم وبلداتهم التي تم تحريرها من "داعش".

وذكر الصفدي أن الأردن قدم كل ما يستطيع لمليون و300 ألف سوري، وأنه مستمر في ذلك، لكنه شدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته أيضا.