أصغر وزير في العالم يستلم وزارته ليوم واحد!

جهينة نيوز:

استلم الطفل البالغ من العمر 12 عاما، خيسوس ماماني راموس وزارة التنمية والتكامل الاجتماعي في البيرو.

وراموس أصبح وزيرا لبلاده ليوم واحد فقط، حيث أدى الطفل القسم الدستوري في حفل حضرته وزيرة التنمية، ليليانا لاروزا، وعدد من أهل الطفل وأقاربه.

وسيشارك خيسوس في عدد من الاجتماعات إلى جانب برنامج عمل مكثف خلال توليه الحقيبة الوزارية ليوم واحد.

واستلم الطفل منصبه الجديد يعد أن أرسل طلبه لبرنامج خاص يعنى بتلبية رغبات وطلبات الأطفال في فترة أعياد الميلاد.

ويعتبر خيسوس من الطبقة ذات الدخل المنخفص ويعيش في مدينة بونو الواقعة جنوب البيرو، وتحدث خيسوس عن رغبته بمساعدة الأطفال الذين يعانون من الصعوبات خلال فترة توليه الوزارة.

يذكر بأن البيرو تنفذ برنامجا اجتماعيا يعرف باسم "Together Peru"، ويهدف إلى توفير الخدمات وفرص العمل والرعاية الصحية للفقراء في البلد.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء في البلاد فقد ارتفع عدد الفقراء في البلد اللاتيني الى 375 ألف شخص أي مايعادل 21 في المئة من سكان البلد في عام 2017.