ميغان ماركل الأكثر صرفاً للأموال على ملابسها في العائلة المالكة

جهينة نيوز:

حوالي النصف مليون دولار أميركيّ هو المبلغ الذي صرفته ميغان ماركل على ملابسها في عام 2018 لتكون بالتالي الأكثر صرفاً للأموال بين أفراد العائلة المالكة وتحديداً مقارنة بسيدات القصر وتحديداً دوقة كامبردج، كيت ميدلتون والأميرة أوجيني.

في التفاصيل، إنّ المبلغ الذي صرفته دوقة ساسكس على ملابسها هذا العام وصل إلى 508,258 دولار أميركيّ تحديداً وهذا بحسب التقارير طبعاً وقد تضمّن المبلغ هذا سعر سوار زفافها من كارتييه وأقراطها أيضاً ولكن ليس ثمن فستان زفافها طبعاً كونه كان قطعة ارتدتها ميغان مرّة واحدة ولن ترتديها مجدداً عكس السوار والأقراط.

في المقابل، يشير التقرير إلى أنّ المبلغ الذي صرفته كيت ميدلتون في عام 2018 على ملابسها لم يتخطى المئة ألف دولار أميركيّ إذ سجّل التقرير أنّ ثمن ملابس ميدلتون وصل إلى 85,097 ألف دولار أميركيّ فقط في حين صرفت العروس، الأميرة أوجيني، 39,818 دولار أميركيّ دون سعر فستان زفافها أيضاً.

وماركل كانت هي صاحبة الاسم الذي صرف أكبر مبلغ من المال على الملابس والإطلالات وذلك لأسباب عدّة وأوّلها وأهمّها أنها لم تكن من العائلة المالكة وهذا ما تطلّب منها أن تعيد تضمين خزانتها بالكامل بتصاميم وقصّات تناسب موقعها الجديد كدوقة على عكس كيت مثلاً التي تمتلك في خزانتها أساساً قطع تناسب موقعها.

السبب الثاني يعود إلى إطلالات ماركل المختلفة وجولتها الرسمية إلى جانب الأمير هاري والتي استمرّت لعشرة أيام تقريباً والتي تطلّبت منها إنفاق الكثير واختيار أكثر من قطعة.

أخيراً ولأنّنا وعندما نتكلّم عن ميغان ماركل، لا يمكن ألا نتكلّم عن كيت ميدلتون، أشير إلى أنّ دوقة كامبردج تؤكّد في كلّ إطلالة لها أنها أميرة بالفعل ومؤخراً لفتتني كثيراً بأكسسوار شعرها الذي عكس أسلوب الأميرات بامتياز والذي ذكّرني ببلير وولدروف في مسلسل Gossip Girl.