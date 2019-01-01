ثلاثة قتلى و10 مصابين في تفجير سيارة مفخخة في تكريت العراقية

جهينة نيوز

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 10 آخرين في تفجير سيارة مفخخة في تكريت بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقال مصدر في الشرطة لـ "السومرية نيوز"، إن "حصيلة انفجار سيارة مفخخة قرب سيطرة الأقواس بمدينة تكريت شمالي صلاح الدين، بلغت ثلاثة قتلى و10 مصابين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي".

وتشهد محافظة صلاح الدين، عدد من التفجيرات الانتحارية والهجمات المسلحة، التي تستهدف القوات الأمنية والمدنيين.

​وكان الحشد الشعبي في العراق قد أعلن، نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنفيذ عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في جزيرة تكريت، بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقال الحشد الشعبي، عبر موقعه الرسمي "الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش في جزيرة تكريت".

​وقال قائد عمليات الحشد الشعبي في صلاح الدين قحطان مطر "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود تحركات لعناصر داعش في جزيرة تكريت".

وأضاف البيان "العملية تجري بمشاركة اللوائين السادس و35 في الحشد الشعبي وقيادة شرطة صلاح الدين"، متابعا "العملية متواصلة لحين تأمين المنطقة بشكل كامل".