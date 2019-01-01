بعد ان ضبطها مع عشيقها... زوجة تطلب من زوجها ألا يفهمها خطأ

جهينة نيوز

دبر زوج خطة محكمة لكشف خيانة زوجته في القاهرة الجديدة بعدما بدأت الشكوك تملأ رأسه بسبب كثرة محادثاتها الهاتفية، حيث أشار عليه صديقه أن يبلغ زوجته بأنه محتجز في المستشفى لمدة أسبوع بدون زيارة لمعاناته من مشكلات بالقلب.

وظل الزوج وصديقه يراقبان الزوجة من داخل سيارة بجوار منزله وبعد مرور 24 ساعة من معرفة الزوجة بخبر حجز زوجها بالمستشفى استقبلت عشيقها.

كانت لحظات قاسية على الزوج، عندما رأى شابا في مقتبل الثلاثينيات، يصعد بالمصعد للطابق الذي تقطن فيه زوجته، فما كان منه إلى أن أخذ بنصيحة صديقه وهي إبلاغ قوات الأمن ليتم ضبط الزوجة والعشيق بعد مرور أكثر من ٣٠ دقيقة حتى يتم ضبطها في موضع مخل وبالفعل وصلت قوات قسم شرطة التجمع الأول، لتتفاجئ الزوجة باقتحام زوجها وعدد من رجال الشرطة، غرفة نومها، لينهار الزوج قائلا: “ليه؟ قصرت معاكي في إيه؟”، لتجيب الزوجة: “ده مجرد صديق من فيس بوك ما تفهمنيش غلط”.

وباشرت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات بالواقعة، وقررت حبس “الزوجه والعشيق”، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة “الزنا”، واستدعت زوج المتهمة وصديقه للإدلاء بأقوالهما.

وكان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغًا من “محمد.ن” يتهم فيه زوجته بارتكاب واقعة داخل شقتهما المغلقة.

بالانتقال تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهمين وهما في حالة تلبس، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة الواقعة.