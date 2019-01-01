وزارة التربية تزود المدارس بــ 3000 إلى 5000 لتر مازوت تدفئة شهريا

جهينة نيوز

أكد معاون وزير التربية د.سعيد الخراساني لبرنامج «البلد اليوم» أنه تم توزيع 16 ألف مدفئة على كافة مدارس المحافظات وخاصة التي يكون فيها الشتاء أكثر برودة كالأرياف والمناطق الساحلية والشرقية، مشيراً إلى أنها تزود بمادة مازوت التدفئة شهرياً بكيمة تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف ليتر وفقاً للحالة الجوية في المنطقة حيث تم التعاقد مع سادكوب ووضع سيارات مخصصة لعملية التزويد اليومية والمستمرة.

وفيما يخص التشدد باللباس المدرسي وعدم السماح للطلاب بارتداء المعاطف قال د.خراساني: "الطلاب هم أبناءنا ولا نمنعهم من ارتداءها خلال فترات الطقس القاسي، وإنما يتم التشديد فقط في حالات الاستقرار".

من جانب آخر كشف د.خراساني بأنه مع بداية الشهر الخامس سيتم طرح النسخة الحديثة والمعدلة من منهاج الثالث الثانوي ليتاح للطلاب الاطلاع عليها والتحضير خلال فترة الصيف المقبل، مؤكداً أن هناك خطة تقوم بها التربية بتعديل المنهاج وستكون آخرها خلال العام القادم على الصفوف «السادس، التاسع، والبكالوريا» لتصبح أكثر تفاعلية.

وحول مشروع التغذية المدرسية لفت معاون وزير التربية إلى أنه تم البدء فيه منذ عام 2016 ضمن أربع إلى خمس محافظات، وتم تطبيقه والاستمرار به خلال عام 2018، وهناك خطة لتزويد مليون طالب ضمن الـ2019، موضحاً أنه يشمل تقديم المعمول المدعم بالتمر والذي يحوي على معادن وفيتامينات تساعد الطالب على التركيز وخاصة في المحافظات الأكثر فقراً وحاجة.

المصدر- شام اف ام