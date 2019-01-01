نسرين طافش بإطلالة جديدة لـعام 2019 على انستجرام

جهينة نيوز

بدأت الفنانة السورية نسرين طافش عام 2019 بإطلالة جديدة، حيث شاركت عبر حسابها على موقع إنستغرام مقطع فيديو أثناء تواجدها في صالون السيدات ويقف بجانبها الكوافير وهو يضع اللمسات النهائية على الـ"لوك الجديد".

واعتمدت طافش تسريحة شعر جديدة ومموجة "كيرلي" بالإضافة إلى لون الشعر الكستنائي الداكن، وأعربت عن إعجابها بمظهرها الجديد من خلال توجيهها الشكر لمصفف الشعر حيث كتبت له وقالت: " كوافوري المفضل من 13 سنة في سوريا حمودة أخلاق و موهبة و حرفية و بيشتغل من قلبو .. شكرا صديقي المبدع".

واختتمت النجمة السورية الجميلة الفيديو برقصة عفوية على أغنية عمرو دياب "يتعلموا"، لينال الفيديو تفاعلًا كبيرًا وعدد إعجابات وصلت لأكثر من 80 ألف عبر صفحتها على موقع التواصل.