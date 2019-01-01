وفاة الفنان الجزائري هواري منار بسبب شفط دهون

جهينة نيوز

توفي يوم أمس الأثنين مغني الراي الجزائري المثير للجدل هواري منار عن 36 عامًا، وبحسب بعض المصادر فإن منار توفي خلال إجرائه عملية شفط دهون.

ويُعتبر منار شخصية مثيرة للجدل وذلك بسبب ميوله الجنسية والتي كشف عنها من خلال اغانيه، بدأت شهرة منار من فرنسا حيث كان يقيم العديد من الحفلات هناك للجالية العربية، إلا انه قرر العودة لبلده الأم الجزائر وبدأ بالغناء في المقاهي الليلية، ثم كشف عن ميوله الجنسية من خلال أغانيه والتي شكلت صدمة كبيرة للمجتمع الجزائري.

وعاش منار في الجزائر فترة طويلة كون خلالها جمهور خاص له، وفي عام 2017 كان من المقرر أن يحيي الفنان الراحل هواري منار حفل غنائي بمناسبة عيد الاستقلال وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الشارع الجزائري مما دفع وزارة الثقافة إلغاء حفله استجابة لغضب الشارع.

وشكلت وفاة هواري منار صدمة كبيرة لجمهوره وحتى لمنقديه بسبب صغر سنه ولأنها كانت نتيجة خطأ طبي.