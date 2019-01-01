بعد تجريم الإنجاب.. الصين تدعو المواطنين إلى زيادة المواليد

جهينة نيوز

رغم بلوغها تعداد سكانها على ما يربو مليار نسمة، وتجريم إنجاب طفل ثان، إلا أن الصين أوقفت سياسة الطفل الواحد قبل ثلاث سنوات، ودعوة الأزواج إلى الإنجاب ما يساعد في إبطاء وتيرة شيخوخة المجتمع، ولكن القرار لم يفلح في تحقيق هدفه حسب محلل الشؤون الصينية يووين وو.

وأصبح الانخفاض في معدل المواليد أحد أكثر الموضوعات التي يجري الحديث عنها في عموم الصين حيث يسود الإحساس بأن ثمة أزمة تواجهها البلاد على هذا الصعيد.

وتقول "بي بي سي"، في تقرير لها، إنه بعد عقود من محاولات الحد من التنامي السكاني، أصبحت الدعاية الحكومية تستخدم الآن شعارات تدعو الأزواج لـ "إنجاب الأطفال من أجل البلاد".

وتجري حاليًا مناقشة إجراءات تتنوع بين تمديد إجازة الأمومة والتشجيع على إنجاب طفل ثانٍ من خلال تقديم حوافز نقدية مباشرة أو إعفاءات ضريبية لبعض الوقت، حتى أن البعض يطالب برفع القيود على عدد الأطفال المسموح بإنجابهم كليًا.