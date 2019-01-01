وزير السياحة يصدر قرار بإحداث مركز خدمة المواطن في وزارة السياحة

جهينة نيوز

أصدر المهندس محمد رامي رضوان مارتيني وزير السياحة القرار رقـم /3875/ بتاريخ 27-12-2018 القاضي بإحداث مركز خدمة المواطن في وزارة السياحة والذي يتبع لمديرية التنمية الإدارية والموارد البشرية في الوزارة، وذلك بهدف تقديم التسهيلات للأخوة المواطنين من خلال تلقي طلباتهم ومتابعة معالجتها في الهيئة أو المديرية المعنية بالوزارة وإبلاغ أصحاب الطلبات بنتائج المعالجة والتي تشمل (الشكاوى، الاستعلام عن معلومات تتعلق بعمل الوزارة أو القطاع السياحي، وأية طلبات أخرى محددة). ونص القرار على إحداث مراكز فرعية في مديريات السياحة بالمحافظات تقوم بتقديم الخدمة للمواطن في المحافظات بنفس آلية العمل.

حدد القرار مهام المركز التي تشمل تلقي الطلبات عن طريق الحضور الشخصي للمواطن أو الاتصال الهاتفي أو عبر موقع الوزارة الرسمي على الانترنت أو البريد الالكتروني، واستقبال الشكاوى الخاصة بعمل الوزارة ورفعها للوزير أو من يفوضه بالمعالجة. إضافة لاستقبال الشكاوى على المنشآت السياحية /مواقع العمل السياحي/ وخدمات القطاع السياحي وتحويلها للمديرية المعنية للمعالجة في ضوء القوانين والأنظمة النافذة. إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات (يتم تحديثها بشكل مستمر) تتضمن المعلومات الأساسية عن عمل الوزارة والخدمات السياحية عموماً، وفي حال عدم توفر الإجابة على الاستعلام يقوم المركز بالحصول على المعلومات الصحيحة من الجهة المختصة في الوزارة أو خارجها وإعلام المواطن وإضافة المعلومات إلى قاعدة البيانات.ويحتفظ المركز بسجل إلكتروني لكل وقائع التواصل مع المواطنين وتتبع المعالجة وصولاً إلى إبلاغ المواطنين بالنتيجة النهائية.

كما يقوم المركز باستقبال المواطنين وتقديم المعلومات ومخرجات المعالجات بشكل فعّال ولائق، وتطوير الخدمات المقدمة فيه بشكل مستمر.