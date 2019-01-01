منتخب سورية يضع الفوز نصب عينه في لقائه مع نظيره الأردني

جهينة نيوز

يضع منتخب نسور قاسيون نصب عينيه الفوز ولا شيء سواه خلال لقائه نظيره الأردني بعد غد الخميس على استاد زايد في مدينة العين الإماراتية ليواصل مشواره في نهائيات اسيا لكرة القدم.

وأجرى منتخب سورية مراناً خفيفاً في الملعب التدريبي لاستاد زايد أمس وسبق المران اجتماع ضم إدارة المنتخب والجهاز الفني واللاعبين تم التأكيد خلاله على ضرورة الخروج من حالة الإحباط بعد التعادل في اللقاء الأول مع فلسطين والتركيز على تحقيق الفوز في لقاء الأردن كهدف وحيد لكونه لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة لمنتخبنا.

وافتقد منتخبنا خدمات لاعب خط الوسط أسامة أومري الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بركبته اليمنى ما يعني غيابه عن باقي مباريات البطولة وهو بحاجة لعملية تنظير ركبة لإعادة تصنيع رباط وفترة تأهيل لمدة ستة أشهر حسب إعلان الكادر الطبي للمنتخب.

وأوضح المدرب الألماني بيرند شتانغه في مؤتمر صحفي أن المنتخب الفلسطيني لعب بأسلوب دفاعي يجيده وعلينا احترام أسلوبه وخاصة أنه حقق نتائج جيدة في مبارياته الودية مشيراً إلى أنه رغم سيطرتنا على مجريات اللقاء إلا أن آلة التهديف لدينا لم تعمل بالشكل المطلوب.

وأضاف شتانغه.. إن عدم إشراك لاعب الارتكاز محمد عثمان إلا دقائق معدودة لأنه ليس جاهزاً ذهنياً وليس بدنياً بسبب ضغوطات المباريات التي لعبها في الدوري الهولندي مبيناً أننا نعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعت في اللقاء الأول وسيكون التعويض حاضراً في المباريات المقبلة.

ويتصدر المنتخب الأردني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد فوزه على أستراليا في الجولة الأولى من المنافسات بهدف وحيد يليه منتخبنا والمنتخب الفلسطيني بنقطة وحيدة بعد تعادلهما سلبا في الجولة نفسها وأخيرا أستراليا من دون نقاط.